Фигуристка Гербольдт поддержала решение Трусовой вернуться к Тутберидзе

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт поддержала решение Александры Трусовой вернуться к Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат.com».

«Спортсмен всегда чувствует, что для него лучше. Это был хороший опыт, все, что ни делается, — к лучшему. Если спортсмен не уверен, что здесь и сейчас ему хорошо, то нужно пробовать», — сказала Гербольдт.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию

Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.