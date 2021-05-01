«ПСЖ» отказал «Барселоне» в трансфере Неймара

Французский «Пари Сен-Жермен» отказал каталонской «Барселоне» в трансфере Неймара, передает радиостанция RAC 1.

Отмечается, что приход Неймара может обрадовать Лионеля Месси, а также трансфер будет выгоден с коммерческой точки зрения.

Руководство сине-гранатовых считает, что парижане отказались сразу продать игрока, чтобы повысить сумму трансфера. В Каталонии уверены, что им удастся заполучить бразильца. Также в «Барселоне» считают, что им достанется Неймар за меньшую сумму, чем они предлагали «ПСЖ» два года назад — €130 млн плюс троих футболистов.

Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн. В текущем чемпионате Франции нападающий принял участие в 14 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в восьми матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе «гол+пас».

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