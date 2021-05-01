Фигурист Зайцев — об уходе Трусовой: все, что ни делается, — все к лучшему

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев высказался о переходе Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат.com».

«Правильно ли, что Саша ушла к Тутберидзе? Мне кажется, что это не ее решение. Кто-то её направляет. Все, что ни делается, — всё к лучшему. Она теперь в своем коллективе, там те же девочки», — сказал Зайцев.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что в переходе Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе главную роль сыграли родители спортсменки.