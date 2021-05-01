В «Спартаке» прокомментировали информацию о выкупе футболиста «Челси»

Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб собирается выкупить Виктора Мозеса, передает Sport24.

«Все трансферы на вход и на выход будут обсуждать с новым главным тренером. До это времени решения приниматься не будут», — сказал Фетисов.

Напомним, права на футболиста принадлежат лондонскому «Челси».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «синие» располагаются на четвертой строчке, имея в активе 58 баллов.

Ранее «Челси» продлил беспроигрышную серию с «Реалом» до четырех матчей.