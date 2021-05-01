«Ротор» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Волгоградский «Ротор» обыграл грозненский «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе волгоградцев забил Алексей Щеткин. Он отличился на 23-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России клуб с берегов Волги занимает 14-е место, набрав 21 очко. В следующем туре «Ротор» сыграет на выезде против «Сочи». Встреча состоится 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Подопечные Андрея Талалаева расположились на 11-м месте, имея в активе 36 баллов. В матче 28-го тура «Ахмат» на своем поле примет «Тамбов». Игра пройдет 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого круга «Ахмат» победил со счетом 3:1. На гол Владимира Ильина и дубль Одисе Роши точным ударом ответил Сергей Серченков.

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб собирается выкупить Виктора Мозеса.