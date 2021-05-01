Министр спорта: постараемся, чтобы ограничения по визам США не коснулись спортсменов

Министерство спорта совместно с Министерством иностранных дел страны будет решать вопрос въезда российских спортсменов в США. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

С 12 мая посольство США в Москве прекратит выдачу россиянам всех виз, кроме дипломатических, и сократит количество оказываемых консульских услуг.

«Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В силе останутся лишь экстренные услуги для американских граждан, и обрабатываться будет только ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия и в случаях угроз жизни или наступления смерти. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства Штатов в пятницу. Теперь численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, а американским гражданам с истекшей российской визой рекомендовано покинуть территорию России до 15 июня.

Подобные меры являются ответными на заявление властей России от 23 апреля о намерении запретить представительству США в стране нанимать иностранных граждан в любом качестве.

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