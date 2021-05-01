Слуцкий отказался комментировать удаление Самошникова в игре с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался говорить о судействе после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». На 52-й минуте с поля был удален игрок казанского клуба Илья Самошников. Несмотря на это, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Татарстана.

«Удаление Самошникова? Не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Все, что хотел, я уже сказа», — сказал Слуцкий после матча.

В этом сезоне главный тренер «Рубина» регулярно критикует судейство в РПЛ.

Ранее экс-судья, а ныне эксперт Игорь Федотов сказал, что удаление Самошникова было абсолютно справедливым.

В составе «Рубина» отличились Джордже Деспотович и Хван Ин Бем.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место, набрав 49 очков. В следующем туре казанцы сыграют на выезде против тульского «Арсенала». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.