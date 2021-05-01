Главный тренер «Барселоны» считает дисквалификацию на два матча слишком суровым наказанием

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает несправедливым решение о своей дисквалификации на два матча после высказывания в адрес резервного арбитра в матче с «Гранадой».

На 66-й минуте матча, в котором его команда сенсационно уступила 1:2, Куман получил красную карточку. В судейском протоколе зафиксировано, что тренер сказал фразу «Что за тип?» (vaya personaje) в адрес резервного рефери, за что и был удален со скамейки «Барселоны». Красная карточка стала первой для Кумана на посту тренера «Барсы».

«Мы собираемся подать апелляцию, потому что я думаю, что это слишком суровое наказание за высказывание. Если ты действительно кого-то оскорбляешь, тебя дисквалифицируют на 20 матчей», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

«Барселона» ведет борьбу за победу в чемпионате Испании с мадридским и «Атлетико» и «Реалом», а также «Севильей». Разрыв между первым местом и четвертым составляет всего три очка. 2 мая «Барселона» в гостях сыграет с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что «Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Кумана.