Лучший игрок Кубка Гагарина Толчинский вызван в сборную России

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение национальной сборной, которая готовится к чемпионату мира. Об этом сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в Twitter.

Несколько дней назад в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В решающей встрече победную шайбу забросил Толчинский, он же по итогам Кубка Гагарина стал самым ценным игроком турнира. После игры Толчинский позволил себе нецензурные заряды в адрес своего бывшего клуба ЦСКА, после чего хоккеисту пришлось извиняться.

Чемпионат мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Ранее сообщалось, что хоккеист Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА.