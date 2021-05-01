Овечкин вышел на утреннюю раскатку «Вашингтона» перед матчем с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды перед матчем с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил журналист Саманта Пелл в Twitter.

Российский форвард пропустил несколько матчей из-за травмы нижней части туловища, однако накануне провел первую тренировку на льду. В социальных сетях было опубликовано видео, где нападающий наносит бросок по воротам. В обоих матчах без Овечкина «Кэпиталз» одержал победы.

«Вашингтон Кэпиталз» после 49 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона и имеет в своем активе 68 очков. «Питтсбург Пингвинз», который провел на один матч больше, отстает от «столичных» на балл.

Пока неизвестно, сможет ли Овечкин сыграть с «Питтсбургом». Игра состоится в ночь на 2 мая, начало встречи в 2.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что выход Овечкина на лед назвали первым шагом к возвращению в состав «Вашингтона».