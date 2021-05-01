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Спортивные новости

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Мазепин снова последний

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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификации Гран-при Португалии Формулы-1. Второе место занял второй пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уступивший напарнику 0,007 секунды. Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» показал худший результат из всех участников гонки и завтра стартует последним.

Гран-при Португалии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.18,348
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,007
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,398
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,632
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,691
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,694
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,768
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,958
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,027
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,311

Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Уильямс»)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Юки Цунода («Альфа Таури»)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («Макларен»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)

Мазепин также показал худший результат и во второй практике этапа Гран-при Португалии.

Ранее сообщалось, что Мазепин показал худший результат во второй практике Гран-при Португалии.

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