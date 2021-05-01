Лидер ЦСКА Влашич рассказал о травме в матче с «Уфой»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой», который завершился вничью 1:1, рассказал о своем состоянии. Влашич получил повреждение в первом тайме, хорват держался за колено и был заменен перед началом второго тайма встречи.

«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал футболист в беседе с корреспондентомSport24.

Точного диагноза пока нет, футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование, но судя по слезам Влашича после замены, повреждение достаточно серьезное и может означать не только пропуск оставшихся двух матчей РПЛ, но и ставит под сомнение участие хорвата в чемпионате Европы.

ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться за еврокубки.

Накануне встречи известные спортивные порталы «Чемпионат» и Sports.Ru объявили красно-синим бойкот за отказ выдавать аккредитацию журналисту, написавшему критический материал о ЦСКА.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».