В «Хаасе» опровергли скорую продажу команды Формулы-1 российскому миллиардеру Мазепину

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер опроверг информацию о том, что в скором времени коллектив будет продан российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину. Компания российского бизнесмена «Уралкалий» является титульным спонсором американской команды, а сын предпринимателя Никита в нынешнем сезоне выступает за «Хаас».

«Эти слухи не имеют никакого основания. «Хаас» все еще принадлежит мистеру Хаасу, и все так останется. Никто не рад нынешним результатам, но Джин Хаас знает, какому пути мы следуем. Он все еще получает наслаждение от Формулы-1. Если в среднесрочной перспективе наше положение будет лучше, чем сейчас, то его это будет устраивать», — приводит слова Штайнера GrandPX.

Дмитрий Мазепин — российский предприниматель, основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим». Его состояние оценивается в $ 7 млрд.

Ранее сообщалось, что Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Мазепин снова последний.