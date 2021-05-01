Победивший рак голкипер Мурыгин возвращается в КХЛ

Голкипер Алексей Мурыгин подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

Мурыгин пропустил два сезона из-за серьезной болезни. В феврале 2019 года у хоккеиста был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Последний на сегодняшний день матч Мурыгина в КХЛ датирован 24 января 2019 года. Тогда «Амур» потерпел домашнее поражение от «Авангарда» со счетом 0:3.

Алексей Мурыгин — воспитанник хабаровской хоккейной школы, выступал за команды «Амур» (2005-2014),«Металлург» (2014-2015), «Локомотив» (2015-2018), «Авангард» (2018). В конце 2018 года было объявлено о возвращении Мурыгина в «Амур», но в сезоне 2019-2020 голкипер уже не выступал.

Соглашение между Мурыгиным и «Торпедо» имеет пробный характер.

Ранее сообщалось, что хоккеист Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА.