ЦСКА обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уфой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы», который закончился вничью 1:1, прокомментировал работу судейской бригады.

«Могли рассчитывать на победу сегодня. Не реализовали свои моменты. Где-то можно сетовать на невезение, но это не оправдание. Надо постараться в оставшихся матчах забрать шесть очков. В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти. Будем обращаться в ЭСК. В других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти», — сказал Бабаев после матча.

На 66-й минуте матча полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк открыл счет в матче. На 71-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов, вышедший на замену в перерыве, сравнял счет.

Безвыигрышная серия армейского клуба продлилась до трех матчей. До этого ЦСКА в чемпионате проиграл «Сочи» и «Спартаку», а также был разгромлен «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.

ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться за еврокубки.

Накануне встречи известные спортивные порталы «Чемпионат» и Sports.Ru объявили красно-синим бойкот за отказ выдавать аккредитацию журналисту, написавшему критический материал о ЦСКА.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».