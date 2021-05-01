Сборная России всухую уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа

В Швейцарии состоялся второй матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 34-й минуте матча единственный гол в матче забил защитник Фабиан Хельднер.

Еврочеллендж.

Швейцария — Россия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: 1:0 — Хельднер (Фрик) — 33:14' (5x5).

В первом матче Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии также победили хозяева, на этот раз со счетом 3:1.

Сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Российская команда сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Сегодня стало известно, что нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение национальной сборной.

Несколько дней назад в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В решающей встрече победную шайбу забросил Толчинский, он же по итогам Кубка Гагарина стал самым ценным игроком турнира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия.