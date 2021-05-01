«Сочи» обыграл «Краснодар» на чужом поле в 28-м туре РПЛ

В матче 28-го тура «Краснодар» на своем поле проиграл «Сочи» со счетом 1:3.

На 6-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. На 59-й минуте Стоцкий сравнял счет. На 79-й минуте Реми Кабелла получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 86-й минуте Антон Заболотный вывел сочинцев вперед. На четвертой компенсированной минуте Нобоа оформил дубль.

РПЛ. 28-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Нобоа — 6' (пен), 1:1 — Стоцкий — 59, 1:2 — Заболотный — 85, 1:3 — Нобоа — 90+4.

Удаление: Кабелла («Краснодар»), 79.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 38 очками занимает десятую строчку в таблице. Сочинский клуб продолжает претендовать на попадание в тройку сильнейших, а при удачном раскладе, может побороться за Лигу чемпионов. «Краснодар» проиграл в четвертый раз в последних шести играх.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.