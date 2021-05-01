Форварду «МЮ» Рашфорду после Евро-2020 может понадобиться операция на плече

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд может перенести операцию на плече после завершения Евро-2020. Об этом сообщает ESPN.

В начале прошлого года Рашфорду был поставлен диагноз: стрессовый перелом позвоночника. С февраля 2019-го Рашфорд 11 месяцев выступал со смещенной костью в лодыжке. Теперь у Маркуса обострилась травма плеча, которая также беспокоила игрока последние несколько лет.

При этом сам Рашфорд пообещал главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, что будет готов принять участие в чемпионате Европы.

В нынешнем сезоне АПЛ Маркус Рашфорд в 33 матчах забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

Сборной Англии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Полуфинальные и финальный матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее стала известна степень серьезности травмы игрока «МЮ» Рашфорда.