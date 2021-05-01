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Спортивные новости

Экс-судья Федотов: арбитра матча «Ротор» — «Ахмат» надо звать на полиграф

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Экс судья, а ныне эксперт Игорь Федотов подверг критике судейские решения в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ахмат». Волгоградская выиграла со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Алексей Щеткин на 23-й минуте встречи.

«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который все видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить! Арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает», — сказал Федотов в интервью «Чемпионату».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК по поводу судейства матча с «Ротором».

В турнирной таблице чемпионата России «Ротор» 14-е место, набрав 21 очко. В следующем туре волгоградцы сыграют на выезде против «Сочи». Встреча состоится 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Подопечные Андрея Талалаева расположились на 11-м месте, имея в активе 36 баллов. В матче 28-го тура «Ахмат» на своем поле примет «Тамбов». Игра пройдет 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Ахмата» раскритиковал судей матча с «Ротором».

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