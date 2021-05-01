Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга: слезы Васильевой по зарплате похожи на пиар-акцию

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал эмоциональную реакцию на размер заработной платы биатлонистки Маргариты Васильевой пиар-акцией.

Маргарита Васильева, пропустившая два последних сезона из-за дисквалификации, со слезам пожаловалась на зарплату — она получила перевод в размере 10 тысяч рублей. В министерстве спорта Красноярского края, пояснили, что оклад у Васильевой на самом деле больше, а также что рассчитывать на надбавки она пока не может. Позже стало известно, что речь шла об авансе, за месяц спортсменка получит 25 тыс. рублей.

«Может быть, она ещё фонд какой-нибудь организует, чтобы ей страна скинулась на зарплату? По примеру американки, которая сдала своих родителей, шедших на Капитолий. Она хитро поступила, ведь после той ситуации заявила, что доходы упали и как же ей теперь учиться… Что вы думаете? Вся Америка ей сбросилась — она себя замечательно чувствовала. Может быть, Васильева по этому пути пошла? Это похоже на какую-то пиар-акцию», — сказал Васильев «Чемпионату».

Маргарита Васильева ударно дебютировала за сборную России в 2018 году и даже взяла золото в эстафете на чемпионате мира, но после этого последовала череда скандалов.

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) установило, что российская биатлонистка пропустила три допинг-теста за 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил и очевидным поводом к дисквалификации.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Васильева расплакалась из-за своей зарплаты.