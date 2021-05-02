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Спортивные новости

Женская сборная по керлингу одержала третью победу подряд на ЧМ

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Женская сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира — 2021 по керлингу.

Российские спортсменки со счетом 8:5 одолели представительниц Италии. В составе России выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующий матч российские керлингистки проведут против национальной сборной Канады 2 мая.

Также на турнире россиянки уже одолели США и Южную Корею.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Ранее сообщалось, что женская сборная России одержала вторую победу подряд на чемпионате мира — 2021 по керлингу. Российские спортсменки со счетом 8:7 одолели представительниц Южной Кореи.

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