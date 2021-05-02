Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.

В поединке за титул, который продлился все заявленные 12 раундов, российский спортсмен британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей. Победа была присуждена россиянину с результатом 118:110, 115:114, 115:113.

Бивол в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года.

В послужном списке непобежденного российского боксера 18 выигранных боев, Ричардса — 16 побед, одна ничья и два поражения. Бой станет одним из главных событий вечера.

Следующий поединок Бивол может провести против бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг, третьего номера рейтинга WBA в весе до 79,38 кг мексиканца Хильберто Рамиреса.

Ранее сообщалось, что российский боксер Дмитрий Бивол провел дуэль взглядов с британским спортсменом Крейгом Ричардсом перед вечером бокса.