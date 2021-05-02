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Спортивные новости

Передача Свечникова помогла «Каролине» одолеть «Коламбус»

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»Каролина Харрикейнз» переиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команды не смогли определить победителя в основное время, три периода завершились с результатом 1:1. А в овертайме сильнее оказалась «Каролина», победную шайбу забросил Даги Хэмилтон с передачи Алекса Недельковича.

Российский нападающий победившей команды Андрей Свечников смог отличиться в этом матче и набрать одно очко — он выступил в роли ассистента вместе с Себастьяном Ахо для Теуво Терявайнена, который забросил первую шайбу «Каролины» в этом матче и сравнял счет.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Харрикейнз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 (ОТ)
0:1 — Доми (Бьёркстранд, Робинсон), 03:00;
1:1 — Терявяйнен (Ахо, Свечников), 18:44;
2:1 — Хэмилтон (Неделькович), 64:07.

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