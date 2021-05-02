«Вашингтон» без Овечкина не смог обыграть «Питтсбург»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбургу Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Питтсбурга».

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин игру пропустил из-за травмы, также из-за повреждения на лед не вышел форвард «Пингвинз» Евгений Малкин.

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 23 нанесенных броска по своим воротам из 26. Российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов отличиться в этом матче не смогли и очков не набрали.

По итогам прошедшей встречи «Вашингтон» с 69 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 71 очком идет на первой строчке.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды перед матчем с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил журналист Саманта Пелл в Twitter.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:3

0:1 — Раст, 02:56;

0:2 — Раст, 20:26;

0:3 — Картер (Летанг), 30:43.