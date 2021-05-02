Шатаут Варламова принес «Айлендерс» победу над «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс».

Российский голкипер победившей команды Семен Варламов отразил 29 бросков по своим воротам и оформил седьмой шатаут в сезоне.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал. Форвард Павел Бучневич отличиться также не смог. Голкипер Александр Георгиев смог отразить 22 броска по своим воротам из 25 ударов.

«Айлендерс», которые идут на третьем месте в Восточном дивизионе НХЛ, обеспечили себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов превзошел клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии, установленный Гленном Решем в 1975 году, — 178 минут 28 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0

1:0 — Бовиллье (Бейли), 04:39;

2:0 — Барзал (Бейли), 16:22;

3:0 — Бовиллье (Нельсон, Бейли), 21:02.