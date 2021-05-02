Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис»

«Миннесота Уайлд» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились с результатом 3:3. В Овертайме сильнее оказалась «Миннесота», победную шайбу забросил Кевин Фиала.

Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов сумел отличиться в этом матче и набрал одно очко, отдав голевую передачу на Матча Цуккарелло.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко пропустил поединок из-за травмы нижней части туловища. Сообщается, что повреждение не является серьезным, поэтому в скором времени форвард сможет вернуться в состав команды.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов рассказал о возможном продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 4:3 (ОТ)

0:1 — Кайру, 17:00;

0:2 — Бле (Бозак), 17:00;

1:2 — Цуккарелло (Капризов, Дамба), 26:53;

1:3 — Перрон (Миккола, О'Райлли), 32:41;

2:3 — Штурм, 54:09;

3:3 — Бродин, 59:00;

4:3 — Фиала, 62:16.