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Спортивные новости

«Челси» может купить Лукаку вместо Холанда

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Лондонский «Челси» может рассмотреть вариант с трансфером бельгийского нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Sport Witness.

Об этом рассказал журналист Кристиан Фальк. Он отметил, что в первую очередь вероятность этой сделки будет зависеть от ситуации с переходом норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Для главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля на сегодняшний момент этот трансфер имеет приоритетное значение.

«Придется также убеждать «Боруссию», которая не хочет продавать игрока. Как следствие, нужен еще один сильный форвард в качестве альтернативного варианта. Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого форварда в команде», — заявил Фальк.

«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Тухеля ведет борьбу с «Лестером» за третье место.

Ранее сообщалось, что в Лондоне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм», со счетом 2:0 победу одержала команда Томаса Тухеля.

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