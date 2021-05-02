Пасы Зуба и Дадонова не спасли «Оттаву» от проигрыша «Монреалю»

«Монреаль Канадиенс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились с результатом 2:2. В овертайме сильнее оказался «Монреаль2, победную шайбу забросил Коул Кофилд.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб сумел отличиться в этом матче и набрать одно очко — он отдал голевую передачу на Тима Штюцле, который открыл счет в матче. В роли ассистента выступил также нападающий «Сентаорз» Евгений Дадонов, который отдал пас Тома Шабо.

Стоит отметить, что за «Монреаль» выступает российский защитник Александр Романов, который проводит дебютный сезон в НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов превзошел клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии, установленный Гленном Решем в 1975 году, — 178 минут 28 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 (ОТ)

0:1 — Штюцле (Зуб, Уайт), 34:52;

0:2 — Шабо (Дадонов, Пинто), 45:51;

1:2 — Питри (Тоффоли), 48:12;

2:2 — Тоффоли (Судзуки, Перри), 54:25;

3:2 — Кофилд, 62:25.