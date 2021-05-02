Россия одержала самую крупную победу над Чехией на ЮЧМ

Юниорская сборная России одержала самую крупную победу в истории противостояния с национальной командой Чехии на юниорском чемпионате мира.

В ночь с 1 на 2 мая российская команда разгромила чехов со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния на юниорском уровне.



В составе победителей хет-триком отметился Матвей Мичков. Авторами дублей стали Прохор Полтапов и Федор Свечков. Еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров.

Этот матч стал завершающим для команд на групповом этапе, обе сборные гарантировали себе место в плей-офф турнира. Соперник сборной России по четвертьфиналу будет определен по итогам результата матча США — Финляндия. За выход в следующий раунд российские юниоры сразятся со сверстниками либо из Белоруссии, либо из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российских юниоров. Эта победа вывела россиян на промежуточное первое место в группе.