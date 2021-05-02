Наставник сборной Чехии высоко оценил игру России после разгрома на ЮЧМ

Главный тренер сборной Чехии U-18 Якуб Петр поделился мнением после разгромно проигранного матча группового этапа юниорского чемпионата мира против национальной команды России, передает «Спорт-Экспресс».

В ночь с 1 на 2 мая российская команда разгромила чехов со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния.

«Мы хорошо играли до этой встречи, но сегодня соперник хорошо подготовился и был лучше. Русские — это «Красная машина», их нельзя было остановить. Но все знают, что турнир толком начинается через два дня в четвертьфинале», — заявил специалист.

Этот матч стал завершающим для команд на групповом этапе, обе сборные гарантировали себе место в плей-офф турнира. Соперник сборной России по четвертьфиналу будет определен по итогам результата матча США — Финляндия. За выход в следующий раунд российские юниоры сразятся со сверстниками либо из Белоруссии, либо из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российских юниоров. Эта победа вывела россиян на промежуточное первое место в группе.