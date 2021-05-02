Тренер сборной России оценил влияние дисциплины на разгром Чехии

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал разгром национальной команды Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира, передает ТАСС.

В ночь с 1 на 2 мая российская команда разгромила чехов со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния на юниорском уровне.

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Это был довольно жесткий матч, но мы смогли выдержать удар и продолжить гнуть свою линию. Дисциплина всегда находится на первом месте. Есть такое выражение - «дисциплина бьет класс», и мы пользуемся этим девизом», — заявил Лещев.

Этот матч стал завершающим для команд на групповом этапе, обе сборные гарантировали себе место в плей-офф турнира. Соперник сборной России по четвертьфиналу будет определен по итогам результата матча США — Финляндия. За выход в следующий раунд российские юниоры сразятся со сверстниками либо из Белоруссии, либо из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российских юниоров. Эта победа вывела россиян на промежуточное первое место в группе.