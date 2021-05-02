Ротенберг отказался от подведения итогов матча с чехами на ЮЧМ по хоккею

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отказался от подведения итогов матча против сборной Чехии на юношеском чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в данный момент все мысли направлены на подготовку к матчам стадии плей-офф.

«Мы всегда работаем по плану, это касается тренерского штаба и особенно нашей программы по ОФП. Все очень серьезно поработали в Новогорске, хорошо подготовили команду. Чехи обыграны с крупным счетом, наши ребята молодцы.

Важно вывести команду на пик формы ближе к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту. Итоги будем подводить позже», — сказал Ротенберг.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Чехии U-18 Якуб Петр поделился мнением после разгромно проигранного матча группового этапа юниорского чемпионата мира против национальной команды России.