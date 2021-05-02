Опубликованы составы «Химок» и «Урала» на игру 28-го тура РПЛ

Опубликованы составы подмосковных «Химок» и екатеринбургского «Урала» на игру 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов, Конате, Себаи, Глушенков.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Встреча пройдет в Химках на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поединком подопечные Игоря Черевченко занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 41 очко.

Уральская команда за три тура до финиша сезона с 31 баллом располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» заранее забронировал ресторан для празднования чемпионства по итогам матча 28-го тура против московского «Локомотива».