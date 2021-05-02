Скончался журналист Леонид Генусов

Скончался петербургский журналист Леонид Генусов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит» в Twitter.

Генусов родился в Ленинграде, в 1983 году окончил Педиатрический институт. Работал в больнице им. Куйбышева, Третьей инфекционной больнице. С 1989 года — на Государственном кабельном телевидении в творческом отделе под руководством О. Н. Колояровой.

В 1996 году стал автором программы под названием «Зенит-XXI»: программа выходила на «СТС-Петербург», в течение 2007 года — телеканале «100-ТВ».

С 1999 года работал руководителем пресс-службы ФК «Зенит». В 2001-2002 гг. — комментатор матчей ФК «Зенит» на телеканале «Россия».

С июля 2002 по 2006 год был начальником международного отдела ФК «Зенит»,с 2006 года — ведущий программы «Футбол - pro & contra» на телеканале «100-ТВ».

В 2008 году вел шоу «Футбольные истории».

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