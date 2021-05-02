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Спортивные новости

Наставник сборной Белоруссии ждет тяжелого матча против России на ЮЧМ

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Главный тренер юниорской сборной Белоруссии Дмитрий Шульга поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира 2021 года против сборной России.

«Вопрос по стартовому вратарю на игру 1/4 финала мы еще обсудим. В мачте с Россией самым важным фактором будет самоотдача игроков. Важно также будет выполнить игровое задание, без этого никуда. Ребята у наших оппонентов сильные, технически подготовленные.

Наша задача — совершить минимум ошибок. Они могут использовать абсолютно все», — передает слова Шульги «Чемпионат».

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.

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