Менеджер Усика: Джошуа просто обязан теперь подраться с Александром

Эгис Климас, менеджер боксера-тяжеловеса Александра Усика, прокомментировал отмену боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«По информации WBN, переговоры о встрече Фьюри и Джошуа сорваны. В этом случае Джошуа просто обязан подраться с Усиком, он должен провести обязательную защиту пояса Всемирной боксерской организации (WBO).

«Мы долго этого ждали», — заявил Климас в своем Instagram.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что американский боксер Майк Тайсон проведет реванш с британцем Ленноксом Льюисом.