Опубликовано время начала матча сборных России и Белоруссии на ЮЧМ-2021

Юниорская сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

Игра пройдет 3 мая, стартовое вбрасывание состоится в 20:30 по московскому времени.

Матч между Канадой и Чехией начнется в 23:00 мск, финны сойдутся со швейцарцами 4 мая в 01:30 мск, а завершится четвертьфинальный раунд поединком между Швецией и США, который пройдет 4 мая в 04:00 мск.

Полуфиналы будут разыграны в ночь на 6 мая, а финальный поединок турнира и матч за третье место будут проведены в ночь на 7 число.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.