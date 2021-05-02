Стал известен рейтинг команд ЮЧМ-2021

Стал известен рейтинг команд юниорского чемпионата мира 2021 года, на основании которого будут сформированы полуфинальные парты турнира.
Сборная России заняла третью строчку в списке. На первой позиции расположились канадцы, на втором месте находятся финские юниоры.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Канада
2. Финляндия
3. Россия
4. Швеция
5. США
6. Белоруссия
7. Чехия
8. Швейцария
Юниорская сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.
Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.
Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.