Стал известен рейтинг команд ЮЧМ-2021

Стал известен рейтинг команд юниорского чемпионата мира 2021 года, на основании которого будут сформированы полуфинальные парты турнира.

Сборная России заняла третью строчку в списке. На первой позиции расположились канадцы, на втором месте находятся финские юниоры.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Канада

2. Финляндия

3. Россия

4. Швеция

5. США

6. Белоруссия

7. Чехия

8. Швейцария

Юниорская сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.