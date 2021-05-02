Прохазка отправил в нокаут Рейеса в главном поединке UFC Vegas 25

Иржи Прохазка отправил в нокаут Доминика Рейеса в главном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 25.

Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась досрочно победой чешского спортсмена во втором раунде.



28-летний Прохазка провел бэкфит локтем, тем самым нокаутировав своего оппоеннта.

Для Рейеса это поражение стало третьим подряд в американском промоушене. До этого представитель США проигрывал Джону Джонсу и Яну Блаховичу.

Прохазка, который тренируется в клубе Jetsaam Gym Брно под руководством тренера Мартина Караиванова и Ярослава Говезака, одержал вторую победу подряд. В своем прошлом бою чех сломил сопротивление Волкана Оздемира.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков признался, что рассчитывает подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).