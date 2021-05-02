«Химки» в меньшинстве обыграли «Урал» в матче РПЛ

В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» обыграли екатеринбургский «Урал» .

Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным 1:0.

В составе победителей единственный гол на десятой минуте встречи на свой счет оформил Мохамед Конате, замкнувший прострел в исполнении Сенина Себайи.

После этого поединка подопечные Игоря Черевченко занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 44 очка за два тура до окончания чемпионата.



Уральская команда с 31 баллом располагается на 12-й позиции.

В следующем туре химчане на выезде сразятся с московским «Спартаком», а «Урал» дома примет «Ростов».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» заранее забронировал ресторан для празднования чемпионства по итогам матча 28-го тура против московского «Локомотива».