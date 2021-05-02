Самарские «Крылья Советов» вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба на своем официальном сайте.

В 40-м туре Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) подопечные Игоря Осинькина с минимальным счетом оказались сильнее «Акрона» и досрочно обеспечили себе одно из двух первых мест по итогам турнира, которое дает право на повышение.

Отметим, что для того, чтобы завоевать по итогам первенства золотые медали, самарцам необходимо набрать три очка в трех оставшихся встречах.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве против второй команды «Спартака». Эта игра состоится 5 мая в 13:00 по московскому времени.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможной продаже Остона Урунова в «Уфу».