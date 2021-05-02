В «Спартаке» опровергли информацию о предложении «Уфы» по Урунову

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможной продаже Остона Урунова в «Уфу». Об этом сообщает «СЭ».

«Предложение по трансферу «Уфа» не присылала. В предыдущие разы было также: Шамиль Газизов через СМИ заявлял, что предложение по Остну выслано, но на деле никаких бумаг не приходило. И только после нашего опровержения предложение поступало. И каждый раз оно было крайне скромным.

«Спартак» намерен вернуть то, что потратил, включая зарплату и подъемные», — заявил Фетисов.



В данный момент Урунов, купленный «Спартаком» в августе 2020 года, защищает цвета «Уфы» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел 14 матчей и не сумел отметиться результативными действиями.

После 27 туров подопечные Алексея Стукалова занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступая волгоградскому «Ротору» по личным встречам.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич избежал серьезной травмы в матче с «Уфой».