Полузащитник ЦСКА Влашич избежал серьезной травмы в матче с «Уфой»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич избежал серьезной травмы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

По информации источника, первичное обследование не выявило у 23-летнего футболиста существенного повреждения колена, из-за которого он мог бы пропустить длительный срок.

Тактика лечения и точные сроки восстановления Влашича станут известны после полного медицинского анализа.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков за два тура до финиша сезона.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предсказал чемпионство сине-бело-голубых в матче с московским «Локомотивом».