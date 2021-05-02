Тарасова не стала комментировать скандальное заявление Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала комментировать скандальное заявление трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что до этого в интервью «Чемпионату» депутат Госдумы усомнилась в тренерских способностях Тарасовой.

«Когда я ушла к Тарасовой, то несколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была еще совсем молодым специалистом в то время, может, из-за этого я ее и не особо считала своим тренером. Компаньоном по работе — да, но не тренером.

Я пришла с таким багажом знаний в технике, методике и тактике, что она даже рядом не стояла», — сказала Роднина.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Оксана Баюл высмеяла возвращение Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.