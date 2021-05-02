Биатлонистка Васильева: если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь

Российская биатлонистка Маргарита Васильева ответила подписчикам, раскритиковавшим ее по поводу ее недовольства своей заработной платой.

Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допинг-тестирований.

Министерство спорта Красноярска отметило, что Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, а 7 мая со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.

«Давайте писать сюда. Только каждый по чуть-чуть выскажется. А то что-то устроили сыр-бор в других постах. Во-первых, у меня все допинг-пробы чистые. Во-вторых, меня нет в докладе Макларена. А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша заработная плата, живите и радуйтесь», — написала Васильева на своей странице в Instagram.

17 февраля 2021 года срок дисквалификации Васильевой подошел к концу, спортсменка планировала выступить на чемпионате России, но за день до окончания отстранения серьезно заболела — ей диагностировали пневмонию. Как следствие, турнир она была вынуждена пропустить.

Ранее сообщалось, что расплакавшуюся из-за зарплаты биатлонистку раскритиковали в соцсетях.