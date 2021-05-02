Фанаты «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» прорвались на поле «Олд Траффорд»

Перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» болельщики манкунианцев продолжили акцию протеста против руководства клуба. Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем с мерсисайдцами.
Сейчас болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляют по полю, запускают файеры и поджигают дымовые шашки.
Видео акции протеста опубликовал известный журналист Роб Харрис на своей странице в Twitter.
Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 по московскому времени. Манкунианцы на четыре очка опережают идущий третий «Лестер» и имеют игру в запасе. В случае победы в этом матче «Ливерпуля», «Манчестер Сити» станет недосягаем для конкурентов и досрочно станет чемпионом Англии уже сегодня.
Ранее сообщалось, что форварду «МЮ» Рашфорду после Евро-2020 может понадобиться операция на плече.
Significant protests taking place by 1000s of fans now outside Old Trafford against the Glazers after some got inside onto the pitch. Probably the biggest ever seen.— Rob Harris (@RobHarris) May 2, 2021
Comes amid a wider boycott of social media https://t.co/V9pvI8xLkf pic.twitter.com/0yC1xXuqPO