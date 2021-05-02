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Спортивные новости

Карацев: долгое время играл через боль

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Российский теннисист Аслан Карацев поделился подробностями непростых отрезков своей карьеры, когда ему длительное время приходилось играть через боль.

«Думал, это продлится с ногой две недели – максимум месяц. Не ожидал, что это продлится полгода. Особо о рейтинге не думал. Думал о том, чтобы травмы прекратились, и я смог бы играть заново. И в том же году, в ноябре 2017 года, начал делать предсезонку. Я уже не чувствовал колено, провел шесть недель предсезонки и начал в январе играть «фьючерсы» в Египте. Поехал с испанским тренером на два турнира, оба выиграл, вошёл в топ-500. Думаю: «Ну всё, сейчас буду пытаться «челленджеры» играть». Я как раз попал в квал на «челленджер» во Франции. Прохожу первый круг квала, второй и опять чувствую – колено! То есть я опять вылетаю, два месяца не играю, прохожу всякие процедуры. То есть опять начинаю лечиться. Поигрываю чуть-чуть и лечусь. В итоге это был нудный процесс – я возвращаюсь, опять вылетаю, возвращаюсь – вылетаю.

К тому же мне врач сказал: «Если ты хочешь играть, то у тебя будут боли. Это больше в голове. Боль не уйдет». А я уже почти лег на операционный стол. А он говорит: «Разницы нет – делаешь ты операцию или нет». Но боль не уйдет. И я принял решение и долгое время играл через боль. То есть она не уходила, я делал упражнения, и потом в конце 2018 года мы с моим тренером начали заниматься, тренироваться. И так колено мучило-мучило моментами, но уже лучше становилось», — рассказал Карацев в интервью «Чемпионату».

После сенсационный выхода в полуфинал Australian Open, Карацев дошел до 1/8 турнира в Дохезатем в Дубае выиграл первый в карьере турнир серии ATP. На Открытом чемпионате Сербии Карацев во второй раз встретился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которому проигрывал на AO-2021. В итоге российский теннисист одержал пока самую серьезную победу в жизни: за 3,5 часа полуфинального матча в Белграде он одолел серба в трех партиях. Это только третий соперник Карацева из топ-10 мирового рейтинга после Рублева и Диего Шварцмана, которого он сумел победить.

В обновленном рейтинге ATP Карацев прибавил одну позицию и поднялся на 27-ю строчку. Для сравнения, прошлый год он заканчивал на 112-м месте. Кроме того, в чемпионской гонке он поднялся на пятое место с 1505 очками и теперь идет следом за Даниилом Медведевым, у лидера гонки — Циципаса — 2840 очков в активе.

Ранее сообщалось, что Карацев снялся с турнира в Мюнхене после проигранного финала в Сербии.

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