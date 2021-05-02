Малком: я не Месси — я Малком. То есть не волшебник

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что думает о словах многочисленных болельщиков, которые считают, что он не показывает футбола, который бы соответствовал его трансферной стоимости..

«В этом вопросе людей тоже отлично понимаю. Многие ждут, что новичок сразу начнет показывать на поле чудеса. Еще раз скажу абсолютно откровенно: я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум. Если же порой не удается на все сто помочь команде, это не значит, что я не хочу ей помогать. Очень хочу! Просто бывает, обстоятельства складываются так, что это не получается сделать в полной мере и так, как хочется. Однако я стараюсь. И могу только пообещать, что продолжу выкладываться и отдавать всего себя в каждом моменте, который выпадет мне на поле.

Я не Месси — я Малком. То есть не волшебник. Но я Малком, и стараюсь повышать свой уровень, показывать всё, на что способен, быть среди лучших игроков чемпионата России. В том числе по технике, по результативности», — приводит слова Малкома Матч ТВ».

В 19:00 начнется матч «Зенит» — «Локомотив», в котором питерский клуб может оформить досрочно победу в чемпионате. Разница между командами составляет шесть очков. Побед в чемпионате у «Зенита» больше на одну (17 против 16), разность забитых и пропущенных мячей тоже играет на руку петербуржцам – 41 против 14.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Если хозяева на своем поле все же потеряют очки, сыграв вничью, или же «Локомотив» одержит победу и сократит отставание до трех баллов, то на помощь может прийти дальнейшее расписание чемпионата России. «Зенит» находится в более выгодной позиции, чем «железнодорожники». Календарь у петербургского клуба легче, чем у столичной команды — в 29-м туре игра с «Уфой», а завершают сезон подопечные Семака поединком с «Тамбовом». Оба матча выездные, но соперники для лидера РПЛ совершенно не серьезные – обе команды находятся внизу турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может досрочно оформить чемпионство в 28-м туре РПЛ.