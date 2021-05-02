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Спортивные новости

Фанаты «Манчестер Юнайтед» покинули «Олд Траффорд»

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» покинули чашу стадиона «Олд Траффорд». Как сообщает в своем Twitter британский журналист Майк Парротт, полиция и стюарды сумели вывести болельщиков за пределы стадиона. Никаких арестов не последовало.

Болельщики манкунианцев продолжили акцию протеста против руководства клуба. Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем с мерсисайдцами. Позже фанаты устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляют по полю, запускают файеры и поджигают дымовые шашки.

Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 по московскому времени. Манкунианцы на четыре очка опережают идущий третий «Лестер» и имеют игру в запасе. В случае победы в этом матче «Ливерпуля», «Манчестер Сити» станет недосягаем для конкурентов и досрочно станет чемпионом Англии уже сегодня.

Ранее сообщалось, что фанаты «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» прорвались на поле «Олд Траффорд».

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