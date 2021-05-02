«Интер» досрочно стал чемпионом Италии

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло». Таким образом, команда Алексея Миранчук потеряла математические шансы догнать миланский «Интер». Нерадзурри досрочно стали чемпионами Серии А в сезоне-2020/2021.

У «Аталанты» стало 69 очков, у «Интера» — 82.

В предыдущих девяти чемпионатах победу праздновал «Ювентус», который математические шансы на золото потерял 1 мая. Интересно, что приведший к победе «Интер» Антонио Конте ранее тренировал клуб из Турина. «Интер» в последний раз становился чемпионом Италии в 2010 году под руководством Жозе Моуринью.

1 мая, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Миланский клуб одержал победу 2:0.

в интервью «Газете.Ru»

Ранее сообщалось, что клуб Миранчука принес золото «Интеру».